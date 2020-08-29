خطة عصابة الثمانية للسطو على الشرقية للدخان بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت تحقيقات نيابة بندر كفر الشيخ، التي أجريت مع المتهمين الثمانية بسرقة أموال فرع الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بمدينة كفر الشيخ، عن دور لكل واحد منهم في خطة أعدوها لسرقة أموال فرع الشركة الشرقية للدخان.

تبين من التحقيقات التي أجراها معتز عيسوي، وعبدالله السماحي، وكيلي نيابة بندر كفر الشيخ، بأمانة سر أسامة محمد، وحلمي أبوزيد، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بحوزتهم أسلحة نارية، وسيارتين تحملان أرقام ع م ط 8369 و ل س ص 2158.

وكان دور المتهم الأول "نادر.ا.ا"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، شارك في الواقعة بسيارتين والتي أستخدموها في الواقعة، وتحمل لوحات معدنية أرقام ع م ط 8369 وكذا السيارة رقم ل س ص 2158، والمتهم الثاني "محمد.م.ق"، 35 عامًا، وشهرته هاني قناوي"، ويقيم بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تزعم المتهمين ووضع خطة السطو المسلح.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث "أحمد.أ.ش.ا"، 28 سنة، سباك، ويقيم بالقنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، من ضمن المسلحين الذين استولوا على المبلغ المسروق من الشركة، والمتهم الرابع "إبراهيم.ع.إ"، 30 سنة، بائع أسماك، ويقيم بمدينة سيدي غازي، تزعم المسلحين أثناء اقتحامهم مقر الشركة، وسرقة المبلغ المالي.

أما المتهم الخامس "السيد.م.ا.ع"، 33 سنة، سائق، ويقيم بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، أتفق مع المتهم الأول لإحضار سيارته الهيونداي تحمل لوحات معدنية أرقام ع م ط 8369 واستخدمها كسائق لتنفيذ الواقعة.

والمتهم السادس "أحمد.ح.إ.م.ب"، 26 سنة، وشهرته الروسي، ويقيم بمساكن الري بمدينة كفر الشيخ، تربطه علاقة صداقة بالمتهم السابع، وأتفق الأخير معه على الأشتراك في الواقعة من خلال دوره بالمراقبة، وتأمين عملية دخول وخروج المتهمين المسلحين، وتنفيذ جريمتهم، والمتهم السابع "مصطفى.م.م.د"، 21 سنة، طالب، ويقيم بتقسيم الأطباء، أتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ المخطط الإجرامي.

كما أشترك المتهم السابع المذكور في دخول الشركة مع باقي المسلحين، من أجل سرقة المبلغ المالي بالإكراه تحت تهديد السلاح، والمتهم الثامن "أمين.ص.ع.ش"، 34 سنة، عامل، بقرية الحاج علي، التابعة لمركز الرياض، كان ضمن المجموعة المسلحة التي دخلت ونفذت الجريمة وسرقة المبلغ المالي بالإكراه.

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تفاصيل الواقعة من بدايتها عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة، ببلاغ فوزي محمود محمد المقلي، رئيس مبيعات منطقة كفر الشيخ بشركة إيسترن كومباني، دائرة القسم، بتعرض الفرع لسطو مسلح من قبل مجهولون ملثمون أثناء عملية السطو، وفروا هاربين.

أنتقل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، رفقة المقدم اللواء ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والمقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، وعددًا من القيادات الأمنية، وضباط الشرطة إلى موقع الحادث بمقر فرع الشركة الشرقية للدخان لإجراء المعاينة.

شكل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث قسمي أول وثان كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ.

كما ضم تشكيل فريق البحث الجنائي الرائد أحمد مصطفى عمر، رئيس مباحث قسم ثان، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعددًا من ضباط الشرطة لكشف غموض الحادث والوصول إلى مرتكبيه.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة المتهمين الثمانية المذكورين، فيما القي القبض عليهم، أثناء تواجد 3 منهم بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، بينما جرى إلقاء القبض على الأخرين بأماكن هروبهم داخل المحافظة، وحوزتهم مبلغ 617 الف جنيه قبل التصرف فيه، وذلك بعد تصرفهم في باقي المبلغ الذين استولوا عليه وقيمته 876 الف، و744 جنيهًا.

أقتيد المتهمين الثمانية إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بإرتكابهم الواقعة، مستخدمين أسلحة نارية، وسيارتين ملاكي هيونداي، ولانسر تابعتين لهما، وفروا هاربين، ومحتويات أخرى ارتدوها لإتمام عملية السطو المسلح على فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، عبارة عن أقنعة، وذلك لمرورهم بضائقة مالية جعلتهم يرتكبون الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6941 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومن خلال عرض المتهمين الثمانية على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.