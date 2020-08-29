كوريا الجنوبية تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على خمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية أكثر من 300 حالة لليوم الثاني على التوالي بعد وصول عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 400 إصابة أول أمس الخميس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

ويرجع ذلك إلى حالات عدوى جماعية مرتبطة بكنيسة سارانج جيئيل بالعاصمة سول، ومظاهرات حاشدة أقيمت في ميدان كوانج هوا مون في سول، ومرافق دينية وتجمعات أخرى.

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وفي ظل الوضع الراهن، قررت الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس الجمعة رفع مستوى التباعد الاجتماعي في العاصمة وضواحيها لمدة أسبوع واحد بدءا من يوم غد الأحد بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 19 الفا و400 حالة.

ومن جهة أخرى، وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 321 حالة وفاة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.