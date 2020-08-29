​"منخفض الهند الموسمي".. الأرصاد طقس السبت حار على جميع الأنحاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسود شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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وتبلغ درجة الرطوبة النسبية على القاهرة والوجه البحري 78 ، والسواحل الشمالية 89 ، وشمال الصعيد35 ، وجنوب الصعيد 25.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 35 23

المنصورة 34 23

الاسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

نويبع 37 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

ادفو 40 26

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 39 27

ابو رماد 38 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28