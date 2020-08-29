أرقام فواتير الغاز التركي تفضح مزاعم "الرئيس المُكتشف"

فيما يعلن الرئيس التركي رجب أردوغان اكتشافاته المزعومة للغاز والنفط في كل مكان، زادت واردات تركيا من الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة لأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام.

ووفق صحيفة أحوال التركية أفادت بيانات نشرتها هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا (EPDK)، بأن البلاد اشترت 2.85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من حليفها الإقليمي قطر، وهي زيادة بنسبة 124% عن النصف الأول من عام 2019.

كما قفزت واردات تركيا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بنسبة سنوية 144% لتصل 2.16 مليار متر مكعب.

في المقابل، تراجعت واردات الغاز الطبيعي من روسيا بنحو 42% لتصل 4.7 مليار متر مكعب، فيما انخفضت مشترياتها من إيران بنسبة 46% لتصل 2.02 مليار متر مكعب، بحسب الهيئة التنظيمية.

هذا ولم تشتر تركيا أي كميات من الغاز الطبيعي الإيراني على الإطلاق في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران؛ بعد تضرر خط أنابيب جراء إحدى الانفجارات.

وطبقًا للهيئة، استوردت تركيا معظم الغاز الطبيعي من آذربيجان، حيث زادت مشترياتها بنسبة سنوية 23% لتصل 5.44 مليار متر مكعب.

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وأوضحت الهيئة أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من جميع الدول، بما في ذلك: روسيا، وآذربيجان، وإيران، تراجعت بنسبة سنوية 23% خلال النصف الأول من العام، أما واردات الغاز الطبيعي المسال، فارتفعت بنسبة 45%.

وتراجعت إجمالي واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، بنسبة 3.5% لتصل 22.5 مليار متر مكعب، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق، فاجأت وسائل إعلام تركية الرأي العام المحلي بمعلومات حول قيام السلطات التركية المختصة في مجال التنقيب عن الطاقة في البلاد، بأعمال البحث في أماكن خاطئة، بعيدة عن المناطق الفعلية.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن "دوغان إيدال" أستاذ الهندسة الجيولوجية، قوله إن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي تتم بشكل خاطئ وفي المكان غير الصحيح في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعني تكبد تركيا تكاليف باهظة.

وبدأت تركيا منذ 2019، عمليات تحريك لسفن التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في كل من البحر المتوسط من جهة، وفي المياه الإقليمية بالبحر الأسود من جهة أخرى

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