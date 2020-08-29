عاجل.. بدء تقليص القوات الأمريكية في العراق

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رسميا، مساء الجمعة، بدء خفض عديد القوات الأمريكية في العراق.



وحسب إعلان البنتاجون لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد.

واعتبرت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماك نولتي، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية"، أن قرار التخفيض جاء "بعد التقدم الذي حققناه في الحرب على داعش".

ووفقا لما قاله مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق الجمعة، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأمريكية في العراق. وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

وتتواجد القوات الأمريكية في العراق لتدريب وتقديم الاستشارة لقوات الأمن التي تقاتل داعش.

وكانت القوات الأمريكية، بعد غزو العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003، قد انسحبت من البلاد، ثم بدأت في العودة إليها في 2014 بعد سيطرة مسلحو داعش على مساحات شاسعة من العراق.

والتقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

والشهر الماضي، قال أبرز قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستبقي على تواجد أصغر لكنه مستمر في البلاد، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".