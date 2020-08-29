شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تؤكد اهتمام الدولة بالرعاية الاجتماعية خلال تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات من أبرز الملفات التى تؤكد عزم الدولة على الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ولعل الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الاهتمامات فى هذا الصدد، وهو ما ينعكس على شريحة عريضة من المجتمع المصرى.

وأوضح حمودة، أن الرعاية الاجتماعية شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية منذ السنوات الست السابقة، سواء فى ملف الدعم بمختلف أنواعه، والمعاشات، والمبادرات مثل تكافل وكرامة، بالإضافة لملف تطوير العشوائيات الذى شهد اهتماما كبيراً.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/20 شهدت اهتماما كبيرا بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وانعكس ذلك فى الأرقام بصورة كبيرة، وظهرت نتائجه على المواطنين خاصة الشريحة محدودة الدخل.

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يذكر أن محافظة القاهرة انتهت من إنشاء عددا من مشاريع تطوير العشوائيات وافتتحتها بالفعل، وسكنت بعضها وجار استكمال تسكين المتبقى، حيث وفرت 7 مشروعات أماكن بديلة لسكان المناطق العشوائية التى تم تطويرها ونقل سكانها من 50 % من مساحة العاصمة تقع على مساحة 145 فدانا، وفرت تلك المشروعات 25049 وحدة سكنية تم توزيعها بدون مقابل للسكان.

مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية انتهى إنشاؤه بالكامل وتم فرش وحداته وتسكين معظمه، - مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدات سكنية وجار تسكينه، مشروع أهالينا 1 يوفر 1064 وحدة سكنية وتم تسكينه، مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وفرشه بالكامل وتسكينه، مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية افتتحه الرئيس ويتم تسكينه الآن بعد فرش الوحدات، بالإضافة لمشروع الأسمرات 1 و2 تم تسكينهم بالكامل وبها أكثر من 11 ألف وحدة.