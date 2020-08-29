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إطلاق سراح شخصية فنزويلية معارضة بارزة من السجن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (د ب أ):
أطلقت السلطات الفنزويلية سراح النائب المعارض خوان ريكسنس من السجن بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عامين، حسبما قالت شقيقته يوم الجمعة.

وقالت رافاييلا ريكسنس على موقع تويتر إن شقيقها خوان ريكسنس الذي كان أحد أبرز السياسيين المعتقلين، أطلق سراحه إلى الإقامة الجبرية.

واعتقل ريكسنس في أغسطس عام 2018، بعد أيام قليلة من تحليق طائرتين بدون طيار صوب الرئيس نيكولاس مادورو وتم تفجير متفجرات كانتا تحملها خلال عرض عسكري.

واتهمت السلطات ريكسنس بالتورط في الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابة مادورو.

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وتم احتجازه في منشأة "هيليكويد" التابعة لجهاز المخابرات.

وكتبت رافاييلا ريكسنس على تويتر "حتى لو كان أخي ينام اليوم في المنزل وفي فراشه، فإن العديد من الفنزويليين الأبرياء غير قادرين على ذلك. لن نتوقف عن القتال من أجلهم".

ويوجد نحو 380 سجينا سياسيا في فنزويلا، وفقا لمنظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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