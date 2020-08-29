البنتاجون: الجيش لن يلعب أي دور لحل أي خلافات قد تنشأ بسبب الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن الجيش لن يلعب أي دور لحل أي خلافات قد تنشأ بسبب الانتخابات التي ستشهدها البلاد في 3 نوفمبر القادم.

وأوضح، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، أنه "في حال وقوع نزاع حول بعض الجوانب الخاصة بالانتخابات، بموجب القانون، سيتعين على المحاكم الأمريكية والكونجرس فض أي خلافات، لا الجيش"، مضيفا: "لا أتوقع أي دور للقوات المسلحة الأمريكية في هذه العملية".

وتابع: "أنا وكل فرد من القوات المسلحة نتعهد بدعم دستور الولايات المتحدة وحمايته... لن ندير ظهرنا لدستور البلاد".

يذكر أن جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كان قال في يونيو المنصرم إنه "مقتنع تماما" بأن الجيش سيتدخل لإخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، في حال خسر الانتخابات ورفض المغادرة.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه سيتم إخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض في حال خسر في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن موقفه من نتائج الانتخابات.

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق نظام التصويت عبر البريد، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات، التي من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.