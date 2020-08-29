شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تمدد قيود الحد من تفشي كورونا حتى 20 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال فرنانديز في رسالة فيديو إن العدوى كانت مركزة في السابق على منطقة العاصمة بوينس ايرس، إلا أن الأقاليم الـ18أصبحت حاليا مناطق عدوى مجتمعية مستمرة.
وأكدت الحكومة يوم الجمعة ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 392 ألفا وتسع حالات، وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 8271 وفاة.
وسيتم الإبقاء على قيود متنوعة، إلا أن فرنانديز أعلن أنه سيتم السماح بتجمع ما يصل إلى 10 أشخاص في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بإجراءات السلامة
وتخضع الأرجنتين لقيود للحد من تفشي فيروس كورونا منذ أواخر آذار/مارس.
وحذر فرنانديز" إذا تراخينا.. لا يوجد نظام صحي يستطيع تحمل الضغط".
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين تمدد قيود الحد من تفشي كورونا حتى 20 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.