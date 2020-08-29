شكرا لقرائتكم الحوثيون يعتزمون مقاضاة الأب اليمني المفجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الجهات القضائية بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، توجيهاتها بضبط سائق السيارة (الأب المفجوع) التي غرقت سيارته وفقد خمسة من أبنائه وأقاربه في حادثة هزت اليمن بأكمله، بعد نشر صور ومقاطع فيديو للأطفال الذين كانوا بداخل السيارة، وهم يستغيثون ويطلبون من المواطنين انقاذهم؛ قبل أن تجرفهم السيول مع السيارة التي انتهت بشكل كامل.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، وثيقة تتضمن توجيهات أصدرها رئيس نيابة استئناف محافظة إب، بضبط سائق السيارة؛ وذلك بناء على الدعوى التي رفعها أحد المحامين.

وانتقد ناشطون هذه التوجيهات الحوثية، واعتبروها محاولة للتنصل عن مسؤوليتها في اتخاذ الحماية اللازمة للمواطنين والسائقين من سيول الأمطار والتي تسببت بوفاة العشرات، مبدين تعاطفهم مع هذا الأب الذي لم تراعي الميليشيات مشاعره وهو المكلوم بفقدان فلذات كبده وأقاربه أثناء محاولته إسعاف شقيقته المريضة إلى المستشفى.

وتوفي خمسة أفراد من عائلة السائق فواز الشرماني بمدينة إب، الإثنين، بعد أن جرف السيل سيارتهم، غالبيتهم من الأطفال، فيما نجا السائق وحده في الحادثة وخرج وهو بحالة نفسية سيئة.

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والضحايا هم طفليه محمد فواز الشرماني 11عام، لطف فواز الشرماني 6 اعوام، وشقيقته كفى محمد الشرماني 20 عام، و "قاسم جزيلان الحاشدي 13 عام، وثريا الحاشدي 14 عام".

وظهر السائق الشرماني في فيديو جديد وهو يتحدث عن ملابسات وتفاصيل إضافية عن هذه الحادثة.

كما ظهر جزيلان الحاشدي الذي فقد اثنين من إطفاله في هذا الحادث المؤلم وهو يتحدث وإلى جانبه السائق الشرماني، مطالبا الناس بكف ألسنتهم عن السائق، معتبرا الحادث قضاء الله وقدره.

وأثارت الحادثة تعاطفاً واسعا على مستوى اليمن، خصوصاً عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً مؤلمة للحظات غرق سيارة العائلة، والأطفال يستغيثون لإنقاذهم.