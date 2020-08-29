السلطات المصرية تعتقل القيادي الإخواني محمود عزت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة



اعلنت السلطات المصرية يوم الجمعة إعتقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت خلال مداهمة شقة بمنطقة سكنية بالقاهرة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأنها تمكنت من القبض على عزت بالشقة التي كانت تستخدم مخبأ في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقيادتها وتلقي تمويل غير مشروع.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية عن الطريقة التي تواصل بها القيادي “الإخواني” محمود عزت مع جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج لتنفيذ مخططاته كل هذه السنوات الماضية.

وقالت إنه تواصل مع قيادات الإخوان الهاربين عن طريق البرامج المشفرة، وذلك بهدف تأمين عملية التواصل وعدم رصده، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

واضافت الداخلية المصرية بأنه “تم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية”.