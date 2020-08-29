المعتصم: الحفاظ على تميز المغرب الإقليمي يحتاج إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي

قال جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعمدة مدينة سلا، إن الحفاظ على صورة المغرب الإيجابية وتميزه الإقليمي يحتاج إلى العمل على ترسيخ الخيار الديمقراطي.

وأوضح المعتصم، خلال مداخلة له في ندوة نظمت في إطار الملتقى الوطني 16 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الجمعة، أن “ما يحمي الديمقراطية هو الإيمان العام أو المجتمعي بها”.

ويرى القيادي الحزبي، أن المغرب حسم اختياره الديمقراطي، وأن هذا الأمر، يتطلب منتخبين في مستوى المسؤولية، لا يتبنون النهج الاقصائي، ولا يركنون لمصالحهم الشخصية.

وتأسف المعتصم لاتهام السياسة واحتقار السياسيين، وحث عموم المواطنين على الوعي بالخيار الديمقراطي ومقتضياته، والمشاركة والتعبير عن رأيه، والمساهمة في تدبير الجماعات الترابية.

ويرى المعتصم، أن حصيلة أداء منتخبي حزبه، مشرفة ويجب الافتخار بها، مشيرا إلى أن، منتخبي العدالة والتنمية يشرفون الحزب ويشرفون بلدهم.