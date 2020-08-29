إطلاق الغاز المسيل أثناء دفن محامية تركية توفيت بعد إضرابها عن الطعام لـ238 يوما

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، وطاردت مئات المشيعين أثناء مراسم دفن محامية مسجونة توفيت بعد إضراب عن الطعام، دام 238 يوما احتجاجا على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكتب “مكتب هالكين للمحاماة” في تغريدة على تويتر، “استشهدت إيبرو تيمتيك العضو في مكتبنا”.

وقال أصدقاء تيمتيك (42 عاما)، إنها كانت تزن 30 كلغ فقط وقت وفاتها مساء الخميس، ما أثار تنديدا كبيرا من أحزاب المعارضة في تركيا، وروابط المحاماة الدولية والاتحاد الأوروبي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما كانت أسرة وأصدقاء تيمتيك يقتربون من مقبرة في شمال اسطنبول، على ما شاهد فريق من وكالة فرانس برس.

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وهتف المشيعون “تيمتيك خالدة” و”الدولة القاتلة مسؤولة”، بعد أن وضعوا رداء المحاماة الخاصة بها وزهورا على قبرها.

وسبق أن هددت الشرطة المسلحة بدروع مكافحة الشغب بمهاجمة المشيعين، إذا لم يتوقفوا عن ترديد الشعارات وطاردتهم بعد مراسم الدفن.

وفي وقت سابق اشتبكت الشرطة المدعومة بالعربات المصفحة مع أنصار تيمتيك في مناطق كثيرة في اسطنبول في حين كانت مروحية للشرطة تحلق في الأجواء.