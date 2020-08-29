شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 223 إصابة جديدة بكورونا و 20 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الجمعة، تسجل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 وفاة نزولا من 237 إصابة و 25 وفاة يوم الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة“.

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