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حظر تجوّل بالكاف التونسية للحد من كورونا

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قرر محافظ مدينة الكاف، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث مختار النفزي، تطبيق حظر التجوَل بمحافظة الكاف على مدى 10 أيام بداية من مساء أمس.

ويبدأ حظر التجوَل بالكاف من الساعة السابعة مساء إلى الرابعة صباحًا، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا بالمدينة.

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