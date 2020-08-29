شكرا لقرائتكم خبر عن أثينا تطالب بمعاقبة أنقرة والاتحاد الأوروبي يهاجم أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن حزنه لوفاة محامية تركية حُكم عليها بالسجن 13 عامًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، بيتر ستانو: الاتحاد الأوروبي يعبّر عن الحزن الشديد لوفاة المحامية التركية إبرو تيمتك بعد 238 يومًا من إضراب عن الطعام وهي في السجن، وندعو تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه الشديد إثر التقارير عن انحياز القضاء فى نظام الرئيس أردوغان ضد المعارضين.

وأعلن مكتب للمحاماة عن وفاة المحامية التركية في مستشفى بإسطنبول بعدما أضربت عن الطعام إثر إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وأضاف مكتب «قانون الشعب» التركي للمحاماة في تغريدة على موقع «تويتر» إن تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها الخميس الماضي.

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وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عامًا، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل الماضي؛ لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا.

وكان المحاميان قد تعهّدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس الحالي. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، أمس، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.

وأضاف داندياس قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين: نعوّل على روح التضامن الأوروبية في الموافقة على فرض هذه العقوبات الضرورية لخفض التوتر في شرق المتوسط.

وواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، اجتماعاتهم في برلين، بحثًا عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.

وتشمل الاحتمالات المطروحة فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملًا إلى القمة الأوروبية .