شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يسقط «درون» مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، أمس الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لتمكنها من درء الهجمات الإرهابية، حيث تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران. واستنكر الأمين العام بشدة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى اليمن، كويستوفر هنزل خلال لقائه رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في الرياض الخميس إن رسالة بلاده لأطراف اتفاق الرياض ثابتة ولا تتغير، وهي التعامل مع المقترحات السعودية والتعاون المطلق لتنفيذ ما جاء في الاتفاق وآليه تسريع التنفيذ، وأعرب عن أمله في ألا يعمل البعض على إعاقة التنفيذ والخطوات المزمع القيام بها. وأشار السفير هنزل إلى أن المبعوث الدولي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى صيغة متفق عليها ومقبولة لدى جميع الأطراف بما يزيل المعاناة عن الشعب اليمني وينهي حالة الاقتتال ويغلب خيار السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين بحثا مساعي المملكة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض في الجانب العسكري والأمني، وعودة كافة المؤسسات والهيئات إلى عدن.

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من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن رئيس البرلمان اليمني ناقش مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون الخميس تنفيذ بنود اتفاق الرياض وخصوصا ما يتعلق بالشق العسكري والأمني، وإعلان تشكيل الحكومة، والهجمات الحوثية على مأرب وعدم انصياع الحوثي للقبول بالجهود المبذولة لإحلال السلام. وأكد الجانبان أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفقا للتسلسل الوارد فيه وفي آلية تسريع التنفيذ.

فيما تطرق اجتماع حكومي يمني برئاسة نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، في مدينة الرياض الخميس إلى استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي وتعطيلها لاتفاق استوكهولم.

وأشار الاجتماع إلى أن ميليشيات الحوثي تستغل الاتفاق في التصعيد والتحشيد ضد محافظات مأرب والجوف والبيضاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ودعا جميع القوى السياسية في بلاده إلى التلاحم والاصطفاف لمواجهة انقلاب الحوثي الإيراني، واستعادة الدولة وترك الخلافات الجانبية، والعمل تحت مظلة الشرعية، بما من شأنه إنهاء الانقلاب والحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث.

وثمن الفريق محسن في الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب الرئاسة اليمني عبدالله العليمي، الدعم والإسناد المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الإيراني التخريبي.

فيما استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني تفجير مركز صحي في محافظة البيضاء وسط اليمن من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي.