مساعد وزير الخارجية الأميركي في بيروت الأربعاء المقبل

يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، إلى بيروت، يوم الأربعاء المقبل، في زيارة سيلتقي خلالها ممثلي المجتمع المدني.

وسيناقش شينكر الجهود المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الحالي.

وذكرت الخارجية الأميركية أن مساعد وزيرها سيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد.

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