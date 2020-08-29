92 % إجمالي حالات التعافي من «كورونا» في السعودية

ارتفعت نسبة المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» إلى 91.84%، بإجمالي 287 ألفاً و403 حالات تعاف، منها 1148 جديدة.
وذكرت وزارة الصحة أنها سجّلت 1069 إصابة بفيروس كورونا»، ليرتفع الإجمالي 312924. بينما بلغ إجمالي الوفيات 3813 بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.
وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض (كوفيد - 19)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
ونوّهت بأنه يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.
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