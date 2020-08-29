رسالة الإمارات لمجلس الأمن.. 7 جرائم للنظام التركي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "النظام التركي يزرع الفوضى والانقسام ويدعم الإرهاب بالعالم" .



وأضافت، في رسالة لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، أن "تركيا تسعى بشكل خبيث ومكشوف لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطرة المتواصلة في المنطقة عبر نشر الأكاذيب عن الدول التي تعرض ما تقوم به تركيا من أفعال غير مشروعة".

وجاءت الرسالة الإماراتية ردا على الأكاذيب التي ساقها القائم بالأعمال التركي في رسالته غير اللائقة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 17 أغسطس/أب الجاري، وكذلك رسالة المندوب الدائم التركي السابقة والموجهة إلى مجلس الأمن.

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وشددت الإمارات على رفضها القاطع للاتهامات غير الصحيحة والتفسيرات المغلوطة التي ساقتها تركيا، مؤكدة أن "الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، بهدف تعزيز السلام والأمن بما في ذلك التزامها الثابت بالقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لا تقبل التشكيك".

وشددت الإمارات في رسالتها على أن "تركيا يجب أن تركز على تصحيح تصرفاتها غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ودعت الإمارات تركيا بـ"أن تلتزم بالسلام والعمل المتعدد الأطراف والتسامح، بدلا من محاولات النيل من قدر وشأن الدول الأخرى عبر توجيه اتهامات كاذبة وتقديم تفسيرات خاطئة".