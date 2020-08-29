حمدوك في جوبا الأحد للمشاركة في توقيع اتفاقية السلام

يزور رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك، غدا الأحد، جوبا عاصمة جنوب السودان لحضور مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.



وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن حمدوك يغادر الخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، لحضور مراسم توقيع معاهدة السلام، بجانب عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت يناقشان خلالها القضايا الثنائية.

وأشارت المصادر في حديثها لـ"الخليج 365"، إلى عقد حمدوك جلسات مباحثات مع رؤساء حركات الكفاح المسلح وفي مقدمتهم رئيس الحركة الشعبية - شمال عبد العزيز آدم الحلو.

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وأمس الجمعة، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة "مسار دارفور"، الجمعة، على 7 بروتوكولات عدا الترتيبات الأمنية التي ستوقع في وقت لاحق.

وشملت البروتوكولات التي تم توقيعها "السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير".

ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.

ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، وهو ما يشكل أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.