شكرا لقرائتكم الإمارات لمجلس الأمن: تركيا تسعى لزرع الفوضى بالعالم العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرسلت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ضد التحركات التركية في المنطقة.

وأكدت الإمارات في رسالتها، أن تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة، مضيفة أن أنقرة تنتهج سياسة خارجية "عدوانية".

وذكّرت الرسالة بأن تركيا "نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى"، مضيفةً أن "تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي".

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وشددت أبوظبي على أن تركيا "تتجاهل العمل متعدد الأطراف"، وتنتهك قرارات مجلس الأمن، مشيرة في هذا السياق إلى هجوم تركيا في سوريا والذي يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.

في المقابل تعمل الإمارات "على تعزيز الأمن والسلام"، حسب ما أكده في رسالتها إلى مجلس الأمن والتي جاءت رداً على ادعاءات للمندوب التركي في الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، اتهمت الإمارات تركيا بمحاولة "تحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة".