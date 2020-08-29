شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعظيم الاستفادة من مشروع الـ30 مليون بيضة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد المنعم العليمى، بسرعة البت فى المذكرة التى تقدم بها بشأن مشروع إنتاج البيض والعلف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى ينتج 30 مليون بيضة والذى يعد من أهم وأبرز مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة، حيث يقام على مساحة 14 فدان بعدد ستة عنابر سعة العنبر الواحد 20 ألف كتكوت، بجانب مصنع إنتاج للعلف بطاقة 4 أطنان للساعة وتم إنشائه منذ عام 1982 وبه عمالة لا تقل عن 150 عامل، وقد ساهم فى خفض أسعار البيض أمن غذائى للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، انه سبق وان تقدم بعدد من المذكرات بشأن هذا المشروع خاصة بعدما تلاحظ سوء حالته وقلة إنتاجه وتوقف به العمل حاليا، مشددا على ضرورة اتخاذ اللازم من قبل المحافظة والتى تتمثل فى إزالة المعوقات التى تعيق استثمار هذا المشروع والإستفادة عن الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن وإعلانه للمواطنين والعاملين، ولم يتم تعظيم الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة حتى الآن والتى تعود بالنفع على مشروعات الأمن الغذائى.

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وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الوقوف على الإجراءات المتبعة حول إعادة تشغيل هذا المشروع، لافتا إلى انه يعد من الأصول المهدرة وغير المستغلة بالشكل الأمثل.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا فى أسعار البيض لتسجل 23.5 جنيها للكرتونة من المزرعة فى حين سجلت للمستهلك 26 – 29 جنيها، موضحا أن الأسعار تسبب خسائر للمنتجين خلال هذه الأيام ونظرا لانخفاض الأسعار عن تكاليف الإنتاج .