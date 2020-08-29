نائب بـ"الشيوخ": القمة "الأردنية المصرية العراقية" حققت مردودًا إيجابيًا على كافة المستويات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في عمّان، حققت مردودًا إيجابيًا على كافة المستويات بين الثلاث دول، مشيرًا إلى أنها استهدفت تعزيز العلاقات الثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد، وبحث المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومناقشة الأوضاع التي تجد على الساحة السياسية والأمنية.

ولفت الجندي، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن هذه القمة تطرقت إلى ملفات غاية في الأهمية، لا سيما فتح ملف مكافحة الإرهاب باعتباره القضية الأولى على أجندة دول العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت عدة مقترحات واستراتيجيات لمكافحة سبل الإرهاب بكافة أشكاله وآلياته، فضلًا عن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة على أن مصر على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها وتجاربها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القمة أتت بثمار ناجحة في تعزيز التعاون بين الثلاث دول في مجالات الاقتصادية وخلق فرص استثمارية، لا سيما في الطاقة، والربط الكهربائي، والبنية الأساسية، والغذاء، باعتبارها ملفات أساسية في الدول الثلاثة، كان لا بد من التطرق إليها خلال القمة.

وأكد الجندي على أن مثل تلك اللقاءات تعزز دور مصر الريادي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط وتطور العلاقات البينية العربية بشكل إيجابي.