برلمان فنزويلا: انكماش الاقتصاد بنحو 33%

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (د ب أ):
قالت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 8ر32 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع النائب خوسيه جويرا هذا الانكماش إلى انخفاض إنتاج النفط وإلى تأثيرات وباء فيروس كورونا.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 90 بالمئة منذ تولي الرئيس نيكولاس مادورو السلطة في عام 2013 ، وفقًا للجمعية.
وواجهت الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية هائلة، بما في ذلك التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية، مما أدى إلى فرار حوالي 5 ملايين من مواطنيها إلى الخارج.
ونادرا ما ينشر البنك المركزي الفنزويلي بيانات اقتصادية.
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