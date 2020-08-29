بسبب الأفلام الإباحية.. طفلان يهتكان عرض زميلهما في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

هتك طفلين عرض زميلهما بعد تقييده بالحبال، وممارسة الشذوذ معه داخل شقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، ما أسفر عن إصابته بأضرار بالغة، نقل على إثرها للمستشفى.

تلقى قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من شخص يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريًا داخل شقة في شبرا الخيمة، وتركه في حالة إعياء شديدة.

كلف اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بسرعة التحري وضبط المتهمين.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين أعمارهم 15 عامًا، و14 عامًا، وهما أصدقاء ويلتقيان في شقة أحدهما التي يقيم فيها مع والدته التي تخرج يوميًا وتبيت بعض الليالي خارج الشقة.

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ألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه استدرج المجني عليه داخل شقته ليمارس الشذوذ معه بهدف المتعة، وأكد أن والديه منفصلين منذ فترة.

وأضاف المتهم أنه يسكن مع والدته التي تغيب عن المنزل لفترات طويلة، وأنه يشعر كثيرًا بالملل، ما اضطره للجوء لمشاهدة المقاطع الجنسية من خلال الإنترنت، ومن ثم تقليد تلك المشاهد على الطبيعة.

وأوضح أنه مارس الجنس مع صديقه، ثم استدرج المجني عليه ووثقه بالحبال وصوره بمعاونة صديقه الأول عاريًا، لتهديده بعدم الإبلاغ عن الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي الذي أكد في تقريره تعرضه لاعتداء جنسي عنيف، ووجود آثار تعذيب وجروح نتيجة توثيق المجنى عليه بالحبال، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.