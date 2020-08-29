كورونا عربيا: أقل دولة لم تتجاوز 500 إصابة.. و312 ألف حالة بدولة خليجية

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون 238 ألفًا و317 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 22 ألفًا و 896 حالة.
وتتصدرالسعودية قائمة الإصابات بالدول العربية بـ 312 ألفًا و924 إصابة، بينما جزر القمر التي تسجل 422 حالة تعتبر أقل دول الوطن العربي بها إصابات مؤكدة ومعلنة.
ولم تسجل 4 دول عربية إصابة اليوم؛ ثلاثة دول أفريقية؛ هي: السودان، وجيبوتي، والصومال، ودولة خليجية؛ هي: سلطنة عمان.
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