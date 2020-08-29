ليبيا تعلق مهام وزير داخليتها وتحيله للتحقيق

أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس، الجمعة، تعليق مهام وزير داخليتها فتحي باشا آغا، والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العاصمة الليبية منذ أيام ضد حكومة فايز السراج.

وقالت حكومة طرابلس أنها كلفت وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة، خلفا لفتحي باشا آغا.

ووجهت لوزير الداخلية السابق اتهامات عدة بقمع الاحتجاجات التي انطلقت في 23 أغسطس الحالي.

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وفور إعلان إقالة باشا آغا شهدت شوارع

في طرابلس احتفالات لميليشيات بإقالة وزير الداخلية.

ولليوم السادس على التوالي، توجه محتجون بينهم نساء ورجال من أماكن متفرقة إلى وسط طرابلس، للتنديد بحكومة الوفاق.

وقطعت الميليشيات الموالية للسراج منافذ العاصمة الليبية الرئيسية كما أقامت نقاط تفتيش صارمة فيها.