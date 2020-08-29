ترامب يصدر عفوا عن سجينة تبنت قضيتها كيم كارداشيان

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عفوا شاملا عن أليس ماري جونسون من ولاية تنيسي، التي حكم عليها بالسجن مدى الحياة بجريمة مخدرات كانت الأولى لها.
وتبنت قضيتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
ووقع ترامب الذي كان قد خفف الحكم على جونسون عام 2018 بعد أن قضت أكثر من 20 عاما في السجن، قرار العفو خلال استقباله جونسون في المكتب البيضاوي، وقال: "ننقل أليس جونسون من تخفيف العقوبة
وأضاف: "أدت أليس عملا مذهلا منذ خروجها من السجن، وأوصت بأناس آخرين ربما يستحقون الرأفة أو العفو".
وأجهشت جونسون بالبكاء فرحا وتحدثت في المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع عن قرار تخفيف الحكم عليها، وسعت كارداشيان شخصيا لدى ترامب دفاعا عن قضية جونسون.
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