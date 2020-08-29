حكومة الوفاق تعلّق مهام وزير داخليتها فتحي باشا آغا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - منذ 40 دقيقة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية من مقرها في طرابلس الخميس عن تعليق مهام وزير داخليتها باشا آغا للتحقيق معه بشأن المظاهرات التي شهدتها طرابلس

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر “إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي”.

وأشار المجلس إلى أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير “بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها”.

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وقررت حكومة الوفاق تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد التيجاني مازن بمهام وزير الداخلية خلفا لفتحي باشا آغا.

وأشارت مصادر إعلامية ليبية غن توقع صدور قرارات تكميلية عدة ضد قيادات تنظيم الإخوان المتغلغلة في السلطة،

ونوهت إلى أن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة أحبطت انقلابا خطط له وزير الداخلية المقال فتحي باشا آغا والمشري وتنظيم الإخوان.