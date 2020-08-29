تمديد مدة حظر السفر الدولي حتى 30 أيلول في كندا بسبب كورونا

كندا تمدد حظر السفر الدولي
أعلن وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير على تويتر الجمعة أن بلاده مددت الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين الأجانب إلى البلاد حتى 30 أيلول في إطار الجهود المتواصلة لكبح تفشي وباء كورونا.
وينطبق تمديد الحظر على المسافرين الأجانب الذين يدخلون كندا من خارج الولايات المتحدة. ولدى كندا اتفاقية منفصلة مع الولايات المتحدة تتعلق بالمعابر الحدودية، وما زالت سارية حتى 21 أيلول.تمدد حظر السفر الدولي حتى 30 أيلول بسبب كورونا.
ويستثني الحظر القادمين من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مع واشنطن تتعلق بالمعابر الحدودية، سارية حتى 21 سبتمبر.
كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 226 حالة ووصل إلى مستوى 127074.
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