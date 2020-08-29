قلعة السراغنة.. إغلاق 4 مقاهي و3 محلات تجارية ومهنية لمخالفتها للتدابير الوقائية

قررت السلطات المحلية بقلعة السراغنة، اليوم الجمعة، إغلاق أربعة مقاهي وثلاث محلات ذات طابع مهني وتجاري، وذلك لعدم احترامها للتدابير الوقائية المعمول بها للحد من انتشار عدوى (كوفيد-19).

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصدر مسؤول بعمالة الإقليم، أن “السلطات المختصة قامت بإغلاق أربعة مقاهي ومحلين تجاريين وآخر ذي طابع مهني، لم يلتزم أصحابها بالتدابير والإجراءات الوقائية من قبيل التباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامات الواقية، المنصوص عليها من طرف السلطات العمومية المختصة للحد من انتشار الوباء”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تم توجيه إنذارات شفوية وكتابية من طرف السلطة المحلية إلى المقاهي والمحلات التجارية والمهنية المعنية بالإغلاق سلفا، ونظرا لعدم امتثالها صدر قرار الإغلاق”.

وذكر بأن السلطات المحلية تقوم، في إطار عملها الرامي إلى تتبع التدابير والإجراءات الاحترازية الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة ساكنة مدينة قلعة السراغنة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، بجولات رقابية مكثفة لحث أرباب المقاهي والمحلات التجارية على الإلتزام بالتدابير الوقائية.

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وكانت السلطات المحلية بإقليم قلعة السراغنة، قد أعلنت عن اتخاذ حزمة من التدابير الإحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تنامي حالات الإصابة المؤكدة على مستوى تراب الإقليم.

وهكذا، تقرر إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإغلاق أسواق القرب ابتداء من الساعة الرابعة بعد زوال كل يوم، فيما سيتم إغلاق “القيساريات” في حدود الساعة السادسة مساء.

وتشمل الإجراءات الاحترازية إخلاء وإغلاق الساحات العمومية وتوقيف سيارات الأجرة بجميع أصنافها عن العمل وإغلاق المقاهي في حدود الساعة السادسة مساء، والمطاعم والمحلات التجارية على الساعة الثامنة ليلا، بالإضافة إلى الإغلاق التام للحمامات وجميع القاعات الرياضية.