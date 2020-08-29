"تنسيقية الأحزاب" تؤكد دستورية فرض غرامة على المتخلفين عن المشاركة بالانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إنه وفقا للدستور والقانون فإن الإدلاء في الانتخابات هو واجب وطنى، وهو إرثاء لمبدأ الديمقراطية التى ينادي بها الجميع، مشيرة إلى أن تحويل هيئة الانتخابات بتحويل الذين تجنبوا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، هو أمر طبيعي يحدث في كل بلدان العالم وهو جزء من الدستور المصري ولا يتنافى مع القوانين.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها، وبالتالى النيابة هى من تتعامل وتحدد كيفية دفع الغرامة وقيمتها ومن سيتم اعفاءهم من تلك الغرامة، مؤكدة أن الحجة المتمثلة في الخوف من كورونا ليس لها أى مبرر خاصة وأن هناك إجراءات احترازية مشددة.
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