توقيف امرأة وقاصر في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات في أكادير

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، وقاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة، وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة أوقفت المشتبه فيهم، بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داخل منزلين في مدينتي أكادير، وإنزكان.

وأضاف المصدر نفسه أن عمليات التفتيش، المنجزة في القضية المذكورة أسفرت عن العثور بحوزتهم على 760 كيلوغراما من مخدر الكيف، و184 كيلوغراما من أوراق التبغ المهرب، و24 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على أسلحة بيضاء، وهاتفين محمولين، ووثائق تعريفية في اسم الغير، ومبلغ مالي قدره 20800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة في حقه عن مصالح الأمن الوطني في مدينة إنزكان، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وأودع المشتبه فيهما الراشدان تحت الحراسة النظرية، فيما احتفظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل إحالتهم على العدالة، صباح اليوم.