اقترب مسٶولو فریق إشبیلیة الإسباني من التعاقد مع یاسین بونو بعد نھایة عقد إعارتہ من فریق خیرونا بنھایة الموسم الجاري . وکشفت صحیفة “موندو دیبورتیفو” المتخصصة أن المفاوضات بین مسٶولي الممثل الأول لعاصمة الأندلس وخیرونا قطعت أشواطا کبیرة في ظل تألق حارس المنتخب وقیادتہ للفریق الإسباني إلی التتویج بکأس “أوروبا لیغ”. ویراھن إشبیلیة علی استمرار بونو قیاسا مع المستویات الکبیرة التي قدمہا، والتي حولتہ إلی بطل في إشبیلیة عقب التألق في ثاني أمجد الکٶوس الأوروبية، خصوصا أنہ یراھن علی للفوز بکأس “السوبر” الأوروبي حینما یواجہ البایرن یوم 24 شتنبر المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه في منافسات “أوروبا لیغ”.. إشبیلیة یقترب من التعاقد مع حارس “الأسود” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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