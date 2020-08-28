تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال والحصيلة في الجهة ترتفع إلى 2569 إصابة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال خنيفرة، لترتفع الحصية الإجمالية إلى 2569 حالة مؤكدة.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة في إحصائياتها اليومية، أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1247 حالة شفي منها 843 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 6 حالات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 30 إصابة في إقليم أزيلال، و9 حالات مؤكدة في إقليم الفقيه بن صالح، و 30 حالة جديدة بخريبكة فيما أصبح عدد الحالات قيد العلاج في مستشفيات الجهة أزيد من 935 حالة.

وعرفت الجهة تراجعا ملحوظا، في الأيام الأخيرة، إذ أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال – خنيفرة، أمس الخميس، تسجيل 27 إصابة بفيروس “كورونا”، خلال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على مخالطي أشخاص أصيبوا بالفيروس.