كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب سامر أبو فاضل في العشرينيات من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل سيارة في مدينة كفر قاسم، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للشاب إذ كان يعاني من جراح في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تيكفا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.