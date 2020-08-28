نحف: وفاة مسن بكورونا وشقيقته بحالة خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي بمستشفى الجليل الغربي في نهريا، مساء الجمعة، عن وفاة محمد عبد الكريم عباس (66 عاما) من قرية نحف في أحد الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في المشفى.
وعلم أن المسن عانى من عدة أمراض مزمنة، وقد أحيل إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
كما ترقد شقيقة الفقيد (81 عاما) في أحد أقسام كورونا في المستشفى، إذ وصفت حالتها بالخطيرة وهي فاقدة للوعي وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.
هذا، وتعتبر هذه حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في نحف في غضون أقل من شهر، بعد وفاة كل من جميلة مطر ونجية عباس منذ مطلع الشهر الجاري.
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