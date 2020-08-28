شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البطريق” بدلا من “البطريرك”.. تلفزيون قطر يعتذر عن خطأ بحق بشارة الراعي..”فيديو” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:13 مساءً, 28 أغسطس 2020 م
المناطق-الرياض
اعتذر تلفزيون “قطر” الرسمي، عما وصفته بـ”خطأ غير مقبول” من مذيع إحدى نشراتها الإخبارية في حق البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وكان مذيع تلفزيون قطر يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية، وقال المذيع بالخطأ “البطريق” بدلا من “البطريرك” بضعة مرات خلال قراءة الخبر، لينتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتقادات للمذيع.
وقال تلفزيون قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “يعتذر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تم قراءتها بطريقة غير صحيحة”، وأكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء”.
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