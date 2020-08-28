مجلس الأمن يجدد تفويض "اليونيفيل" في لبنان عاما

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/8/29 12:41 ص بتوقيت أبوظبي
جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عددها.
وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته في فرنسا.
ونصّ القرار على أنّه "إقرارا منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإنّ المجلس "يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا".
وتطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بضرورة خفض عدد قوات يونيفيل على أن تكون أكثر قوة، وقدرة على دخول مناطق يسيطر عليها حزب الله.
يأتي تمديد تفويض بعثة يونيفيل في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة مالية، وجمود سياسي، وتبعات انفجار هائل في بيروت أودى بحياة 180 شخصا.
"اليونيفيل" أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، الصادرين في 19 مارس/آذار 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين.
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