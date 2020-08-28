وزير الخارجية الأمريكي يدعو لحشد دولي للضغط على النظام الإيراني المزيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن بلاده ستواصل سياسة الضغط إلى أقصى درجة على طهران.

ودعا في تصريحات صحفية، الدول المسؤولة إلى الانضمام لأمريكا في الضغط على إيران.

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وفي وقت سابق، الإثنين، أكد بومبيو، أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وبلاده ستعمل من أجل منع طهران من القيام بهذه الخطوة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بومبيو: "إيران لن تحصل على سلاح نووي، وسنعمل بكل الأدوات لمنعها من امتلاكه"، مشددا على أن الولايات المتحدة تعمل على أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقراراً.

ودعا دول العالم إلى أن تدعم الولايات المتحدة في محاولاتها المتواصلة لتطبيق حظر الأسلحة على إيران ، والذي رفض مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين تمديده، ما دفع واشنطن للتفكير في آلية "سناباك" التي تتيح فرض عقوبات مباشرة على طهران.