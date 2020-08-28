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حكومة الوفاق توقف وزير داخليتها عن مهامه وتحوله للتحقيق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مساء الجمعة، قرارا بوقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال اثنتين وسبعين ساعة من صدور هذا القرار .

على أن يتم التحقيق معه بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي .

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