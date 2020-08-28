الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن حزنه لوفاة محامية تركية حُكم عليها بالسجن 13 عاماً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي يعبر عن الحزن الشديد لوفاة المحامية التركية إبرو تيمتك بعد 238 يوماً من إضراب عن الطعام" وهي في السجن.

ودعا الاتحاد تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، مشدداً على أن "احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر علاقتنا مع تركيا".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه الشديد إثر التقارير عن انحياز القضاء في تركيا ضد المعارضين.

Advertisements

ومساء أمس الخميس، أعلن مكتب للمحاماة عن وفاة المحامية التركية في مستشفى بإسطنبول بعدما أضربت عن الطعام منذ 238 يوماً إثر إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وأضاف مكتب "قانون الشعب" التركي للمحاماة في تغريدة على موقع "تويتر" أن تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها أمس الخميس.

وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاماً، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل الماضي "لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا".

كان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس الحالي

Advertisements