مفاوضات سد النهضة تفشل مجددًا.. و«إثيوبيا تتحدى».. ووزارة الري تصدر بيانًا بتفاصيل الاجتماع.. وتؤكد: فشل التوافق

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن انعقاد اجتماع بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء.

واستعرض الوفد المصرى نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.



وأكدت الوزارة، استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاثة حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار اليها والمُعدة بواسطة الدول الثلاثة والتى لم ترق بعد الى عرضها على هيئه مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب افريقيا.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب افريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

و بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء حيث استعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة. حسبما نشر موقع "العربية-نت".

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وذكرت الوزارة أن عدم التوافق بين الدول الثلاثة استمر حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة والمُعدة بواسطة الدول الثلاثة حيث لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب افريقيا.

وكانت الوزارة قد أكدت قبل أيام أن الخلافات ما زالت قائمة حول سد النهضة.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن الدول الثلاث تبادلت مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل السد وآليات العمل، والتي على أساسها يمكن تلافي أي نواحي سلبية ويمكن الوصول لصيغة توافقية لنصوص نهائية تجمع مقترحات الدول الثلاث في اتفاقية شاملة ووافية ومحققة لمصالح كل دولة.