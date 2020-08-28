حكومة الوفاق توقف وزير داخليتها عن العمل في أعقاب احتجاجات طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أوقفت حكومة الوفاق الوطني الليبية، وزير داخليتها فتحي باشا آغا عن العمل، وكلفت وكيل وزارة الداخلية العميد خالد التيجاني مازن بمهام الوزير، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة طرابلس منذ أسبوع مضى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت عناصر تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، اعتقلت متظاهرين أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في حي"النوفليين" بالعاصمة طرابلس.

رفع المتظاهرون الأعلام الليبية، ولافتات تطالب "السراج" بالاستقالة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، قبل أن تفرقهم عناصر أمن تابعة للحكومة، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وتوجه متظاهرون من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي، للمشاركة في الاحتجاجات، التي اندلعت ضد تردي الأوضاع المعيشية في العاصمة.

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