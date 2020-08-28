وزير الخارجية الجزائري يلتقي في مالي مع المبعوث الأممي ورئيس البعثة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ):

التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، في العاصمة المالية باماكو بصالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن بوقادوم أجرى كذلك محادثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمنطقة الساحل بيير بويويا.

وبحسب البيان فقد ركز الاجتماعان على الوضع الحالي في مالي، وكذلك سبل ووسائل دعم هذا البلد الشقيق والمجاور للجزائر للتغلب على التحديات الحالية.

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