فرنسا/ تسجّل أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء أمس الخميس، أنها سجلت 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغ 259698 حالة.. Advertisements ومنذ بداية الوباء توفي في فرنسا 30576 شخصا بالفيروس. Aa

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