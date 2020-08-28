قال سفير إثيوبيا لدى جنوب إفريقيا شيفيراو تيكلماريم، إن سد النهضة هو مشروع إفريقي سيسهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وأضاف تيكلماريم في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "إعادة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى الاتحاد الإفريقي كمشروع إفريقي يعد إنجازا تاريخيا بحد ذاته".
وصرح تيكلماريم بأن مشروع سد النهضة يفيد الإثيوبيين والأفارقة ويفيد المجتمع الدولي أيضا، وتابع: "لكن عندما لا نلبي بعض احتياجاتنا الأساسية، فهذا يعني تحديا للقارة ولنا جميعا، لذلك يجب علينا أن نقف حازمين وموحدين في تلبية احتياجاتنا التنموية بالإضافة إلى
وذكر أن إثيوبيا تواصل اتباع المبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للموارد الطبيعية المشتركة بينها وبين الدول المجاورة، مشيرا إلى عدم وضوح الدوافع غير المعلنة عن مصر لعرقلة المفاوضات.
وأضاف أن مصر والسودان سيستفيدان من التدفق السلس للمياه ويجنبهما من ترسب الطمي، وأنه لا يوجد أي سبب منطقي لمصر لتسييس أو تصعيد المفاوضات وعرقلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا: بناء سد النهضة لا رجعة فيه وعلى مصر التعاون معنا بلا تسييس أو تصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.