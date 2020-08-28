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إثيوبيا تجهض محاولات حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان

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أعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلاف بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية في جدول مفاوضات سد النهضة.

 

وأوضحت الوزارة أنه بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق السادة وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

 

من جانبه، أعلن وزير الري

السوداني ياسر عباس، تعثر دمج مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا في مسودة واحدة حول سد النهضة.

 

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وقال إن الجلسة انعقدت بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث.

وأضاف: "خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاثة تقريرا عن اعمال اللجان في محاولة

الخروج بمسودة إتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الإتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث".

وتابع قائلا: "بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة".

 

وتواصلت اليوم الجمعة المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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