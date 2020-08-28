فرنسا تسجل عددًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا منذ رفع الإغلاق

علنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، ما يعتبر أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ رفع إجراءات الإغلاق في مايو الماضي.
وأشارت الصحة الفرنسية إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ بدء انتشار الوباء بلغ 267 ألفًا و77 حالة.
وبلغت حصيلة الوفيات 30596 شخصًا بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة
كما ارتفع عدد المرضى في أقسام العناية المركزة من 381 إلى 387 شخصًا خلال اليوم الأخير.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل العدد القياسي السابق للمصابين؛ إذ بلغت الحصيلة اليومية للحالات الجديدة 6111 أمس الخميس.
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